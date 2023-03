Colère en Algérie contre le choix de 3 équipes marocaines à la Coupe Roi Salmane des Clubs

La Fédération royale marocaine de football (FRMF) a annoncé, vendredi 3 mars, que l’Union arabe du football a accordé au Maroc trois places dans la Coupe du Roi Salman des Clubs Arabes Champion. Le Wydad de Casablanca, le Raja et l’AS FAR prendront part à la prestigieuse et très lucrative compétition.

Le choix de la partie organisatrice a soulevé une vague de colère en Algérie. Et pour cause le voisin de l’Est n’a eu droit qu’à deux clubs : CR Belouizdad et JS Saoura. Certains ont même accusé la Fédération algérienne de football (FAF) «d’incompétence et d’incapacité à défendre les intérêts du sport roi dans le pays», écrit un média sportif.

Pour couper court à la contestation, la FAF a expliqué que «parmi les critères de choix des clubs devant prendre part à la Coupe Arabe des clubs roi Salmane Ben Abdelaziz – Edition 2023, il y a lieu de retenir le classement FIFA de décembre 2022, comme cela est indiqué dans les Règlements de cette compétition». Pour rappel dans ledit classement, les Lions de l’Atlas avaient occupé la 11e place alors que les Fennecs étaient arrivés 40e.

Ces explications n’ont pas eu jusqu’à présent l'effet escompté ; la colère n'étant pas encore retombé. En témoigne, le titre de l’article publié par le média Fennec Football : «L’Algérie injustement traitée comparé au Maroc par la FIFA ?»

Cette polémique intervient alors que le Maroc et l’Algérie sont engagés dans une course pour arracher l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025.