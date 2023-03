Mondial 2030 : De bonnes nouvelles d’Espagne pour le rêve de Fouzi Lekjaa

La candidature hispano-portugaise pour organiser le Mondial 2030, pourrait connaître l’intégration du Maroc, annonce ce jeudi 9 mars le quotidien AS. «La Fédération royale espagnole de football (RFEF) et la Fédération portugaise de football travaillent sur l'option d'y inclure le Maroc. Son intégration sera étudiée de manière exhaustive dans les jours et les semaines à venir, mais son adhésion définitive semble être liée au retrait de l'Ukraine de la candidature conjointe de l'Espagne et du Portugal pour accueillir l'épreuve de la Coupe du monde», précise AS.

Pour rappel, les deux pays ibériques avaient ajouté, en octobre dernier, l’Ukraine dans la course à l’organisation du Mondial 2030. Une inclusion qui avait reçu «le soutien d’Aleksander Ceferin, président de l’UEFA», indiquait alors la Fédération espagnole de football.

Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts. La Fédération ukrainienne de football est engluée dans un scandale de «fraude et blanchiment d’argent». Son président, Andriy Pavelko a été arrêté et accusé d'avoir détourné des fonds destinés à la construction d'une usine de terrains de football artificiels. Il risque jusqu'à 12 ans de prison.

Pour éviter que son image ne soit ternie par cette affaire, la Fédération espagnole de football a décidé d'abandonner l’option de l'Ukraine jusqu'à ce que la situation soit réglée, explique AS. Et d’ajouter que la partie espagnole a déjà entamé des discussions avec le Maroc.

Pour mémoire, le président de la Fédération royale marocaine de Football n’avait pas caché son ambition de voir le Maroc intégrer la candidature hispano-portugaise. «Nous voulons que cette organisation soit partagée entre le continent africain et le continent européen, afin de montrer au monde que la relation entre l'Afrique et l'Europe ne se résume pas uniquement à l'immigration clandestine et la lutte contre ce phénomène. C'est plutôt une relation dans laquelle les civilisations et les cultures peuvent se rencontrer», avait expliqué en décembre Fouzi Lekjaa dans des déclarations à la presse alors qu’il se trouvait au Qatar avec les Lions de l'Atlas.