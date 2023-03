Frankfurt : Un Maroco-allemand de 18 ans arrêté pour terrorisme

La police allemande a interpellé, mercredi après-midi, un jeune de 18 ans à Frankfurt. D’origine marocaine, le jeune homme est soupçonné d'avoir préparé un acte de violence grave et dangereux menaçant la sûreté de l'État, ont indiqué jeudi le parquet, l'Office de la police criminelle et la police, cités par la presse allemande.

Le Maroco-allemand est accusé d'avoir planifié un attentat terroriste avec une arme à feu entièrement automatique à Francfort «qui devait faire le plus de victimes possible». Pour ce faire, l'homme aurait fait des recherches sur Internet sur la construction d'engins explosifs et incendiaires non conventionnels, se serait renseigné sur les mécanismes de mise à feu à distance et se serait procuré une longue arme blanche qu'il conservait dans le garage de ses parents.

Selon les informations, l’enquête était déjà en cours depuis l'été dernier, après qu'un soupçon initial soit né d'indications fournies par un service de renseignement étranger. Début août, une perquisition au domicile du jeune homme de 18 ans a permis de saisir des supports de stockage sur lesquels on peut voir diverses représentations du drapeau de l'organisation «État islamique» et des images d'opérations de combat et d'exécutions.

Le soupçon de préparation d'un attentat terroriste n'avait pas encore pu être confirmé à ce moment-là, a-t-on appris jeudi. Ainsi, d'autres enquêtes secrètes ont révélé que le jeune de 18 ans n'avait initialement pas poursuivi ses plans d'attaque à Francfort «par peur d'être découvert». Il n'avait pas été en mesure de réunir l'argent pour se procurer une arme à feu. Au lieu de cela, l'accusé prévoyait de se rendre mercredi par voie terrestre en Irak pour rejoindre Daech et, selon ses propres déclarations, «massacrer» les infidèles et combattre les institutions étatiques.

Les forces spéciales de la police l'ont arrêté mercredi après-midi sur une aire d'autoroute près de Passau en Bavière, peu avant d'atteindre la frontière germano-autrichienne. Le jeune homme de 18 ans devait comparaître jeudi devant le juge d'instruction du tribunal de district de Francfort.