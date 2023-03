Maroc : Le MP critique Leila Benali pour la cession d'un marché à une société étrangère

Les élus du Mouvement populaire (MP) ont critiqué, cette semaine, la cession par le ministère de la Transition énergétique et du développement durable d’un marché de «communication» de 3 millions de dirhams à une société étrangère. Dans une question écrite, le parti de l’Epi a ainsi estimé que cette cession «affecte la souveraineté marocaine dans un secteur très vital pour le pays», en s’interrogeant sur le fait qu’une société de communication étrangère ait bénéficié de ce marché «destiné aux Marocains parlant arabe et amazigh».

La question, posée par l’élu Mohammed Ouzzine, par ailleurs secrétaire général du MP, indique que «le paradoxe augmente alors que l'affaire se déroule sous un gouvernement qui se décrit comme un étant un exécutif de compétences, alors qu’il est structurellement et fonctionnellement incapable de produire son propre projet de communication dans un pays où il existe une expertise et des compétences dans le domaine des médias et de la communication».

«La délégation de la communication à une entreprise étrangère par le ministère de la Transition énergétique est surprenante. De plus, la question ne se limite pas à ce secteur, mais touche également d'autres secteurs qui traitent avec des bureaux d'études étrangers sur des questions nationales», explique dans une déclaration à Hespress, le président du groupe MP à la Chambre basse, Driss Sentissi. «Il n'y a pas d'objection à confier de tels marchés à des entreprises étrangères, mais nous considérons que notre pays regorge d'entreprises et de bureaux pour des études sur diverses questions. Il y a des cadres et de hautes compétences connaissant bien la réalité marocaine, et connaissant ses particularités, ses contraintes et ses enjeux», ajoute-t-il. L’élu a, par ailleurs, regretté «l'absence de plan de communication efficace du gouvernement» qui fait appel tantôt à des influenceurs sur les réseaux sociaux, tantôt à des entreprises étrangères».

Le groupe parlementaire du MP a ainsi interrogé Leila Benali sur «les raisons de la cession du marché à une entreprise étrangère et ses objectifs».