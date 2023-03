Sahara oriental : Le président de l’Assemblée algérienne menace le Maroc

Après la réaction de la presse, c’est au tour des officieles algériens de riposter aux déclarations de la directrice des Archives Royales, Bahija Simou, sur la marocanité du Sahara oriental. Le président de la Chambre des représentants, Brahim Boughali, a pris mercredi la parole lors d’une séance publique pour proférer des menaces à l’endroit du royaume. «Le régime du Makhzen tente, comme à son habitude, de parasiter notre pays et de vendre ses visées expansionnistes. Je leur dis que l’Algérie est protégée par le sang des martyrs et est hors d’atteinte des comploteurs et leurs relais», a-t-il déclaré.

«L’armée de libération nationale est fin prête pour protéger nos frontières», a-t-il affirmé. Cette sortie, signée par la 3e personnalité en Algérie, après le président de la république et le président du Sénat, est la première réaction officielle, à visage découvert, du voisin de l’Est sur ce sujet. Pour rappel, une source anonyme algérienne a lancé, mardi via l’agence APS, une mise en garde au Maroc, dénonçant notamment «la mentalité expansionniste du Makhzen».

Bahija Simou a déclaré, le 22 janvier, qu’«il n’y a pas dans les Archives royales que les documents historiques attestant de la souveraineté du Maroc sur ce qui est appelé entre guillemets "le Sahara occidental" mais aussi sur «le Sahara oriental».