Des habitants de Ceuta critiquent les files d’attente à la frontière avec le Maroc

Malgré la suppression de l'exception Schengen, le temps d’attente à la frontière séparant Ceuta du Maroc reste long, même en semaine, pour passer la douane. Mercredi, des habitants de Ceuta ont dû attendre plus de deux heures pour rentrer chez eux, écrit El Faro de Ceuta, qui estime que ce voyage devient «une mission de plusieurs heures de patience pour sortir au Maroc ou entrer à Ceuta, surtout à bord d'un véhicule à quatre roues».

Des habitants de la ville, qui voulaient éviter de traverser le weekend ou en jour férié, ont constaté «avec regret» qu'ils s'étaient trompés du début à la fin. «Plus de deux heures» ont été passées à la frontière par Juan, qui a déploré depuis sa voiture, alors qu'il était à peine à mi-chemin de la frontière pour retourner à Ceuta, que les autorités marocaines ne gardent que «deux voies» ouvertes pour le contrôle des documents et des douanes des voyageurs, poursuit la même source.

«Cet après-midi, il n'y avait pas beaucoup de voitures, mais avec seulement deux voies ouvertes, la file s'étendait jusqu'au rond-point et une fois à l'intérieur de l'infrastructure marocaine, la lenteur de la progression est exaspérante, car il faut attendre entre 10 et 15 minutes pour voir passer une voiture», se plaignent d’autres habitants de Ceuta depuis la frontière. Pour eux, «il est inconcevable cette façon de traiter ceux qui viennent au Maroc pour se divertir et dépenser leur argent car nous ne parlons pas de périodes comme l'Opération Traversée du Détroit (OPE), où le grand nombre de voyageurs peut justifier des délais plus longs». «Même lorsqu'il y a relativement peu de voitures ou de personnes à la frontière, la traversée devient un enfer par manque de volonté», ont-ils critiqué.