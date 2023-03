Kenji Okamura : «Le FMI déterminé à continuer d'aider le Maroc»

Le directeur général adjoint du Fonds monétaire international (FMI), Kenji Okamura a mis en avant, mercredi, la «résilience du Maroc face aux nombreux chocs subis depuis 2020». Dans une déclaration publiée par le FMI, à l’issue de sa visite au Maroc, le responsable a cité la pandémie de Covid-19, les retombées de l'invasion de l'Ukraine par la Russie et deux sécheresses sévères. «Cette visite a été l'occasion de s'informer directement auprès des autorités de leur excellente préparation à l'accueil de la plus grande réunion du FMI et de la Banque mondiale» prévues au Maroc, a-t-il ajouté, en félicitant le Royaume pour «les réformes critiques entreprises pour aider à renforcer et à diversifier l'économie marocaine».

La résilience de l’économie marocaine «doit beaucoup à la réaction rapide des autorités, qui a permis d'atténuer l'impact économique et social des chocs», a souligné le directeur général adjoint du FMI. «Même dans ce contexte difficile, les autorités ont accéléré la mise en œuvre de leur programme de réformes structurelles et pris des mesures audacieuses pour étendre la protection sociale à tous les Marocains, améliorer les systèmes de santé et d'éducation, stimuler le développement du secteur privé et faire face aux défis que les changements climatiques posent au Royaume», a-t-il enchaîné.

Deputy Managing Director Okamura: Met with Minister Fettah of ?? @financesmaroc and congratulated her for Morocco’s very strong policy response to the pandemic, the war in Ukraine, and the droughts. pic.twitter.com/RlmBPpXQgj — IMF Middle East & North Africa (@IMFinMENA) March 8, 2023

Kenji Okamura a noté que le FMI «s'est engagé activement auprès du Maroc, notamment par le biais de quatre accords successifs relatifs à la ligne de précaution et de liquidité (LPL)», rappelant la demande examinée, en début de semaine, par le Conseil d'administration du Fonds d’un accord de deux ans au titre de la ligne de crédit flexible (FCL). «Le FMI reste déterminé à continuer d'aider le Maroc à faire face aux risques liés à l'environnement mondial très incertain et à soutenir ses efforts pour parvenir à un modèle de développement plus résilient et plus inclusif. Les Assemblées annuelles de Marrakech sont un autre témoignage de notre partenariat solide et approfondi», a-t-il conclu.