Industrie de la chaussure : MEVA Shoes inaugure une nouvelle unité à Mohammedia

La société MEVA Shoes, spécialisée dans la fabrication des chaussures de ville, des chaussures de sport et des sandales, a procédé, mercredi à Mohammedia, à l'inauguration d'une nouvelle unité de fabrication. Avec un investissement de 23 millions de dirhams (MDH), cette usine, inaugurée en présence du ministre de l’Industrie et du commerce, permettra la création de 250 emplois directs et indirects et générera un chiffre d’affaires de 60 MDH.

S’exprimant à cette occasion, Ryad Mezzour s’est félicité de la concrétisation de cet investissement 100% marocain qui contribuera à renforcer la production locale tout en assurant le gage de qualité du label Maroc. «Outre sa capacité à offrir des produits diversifiés et de qualité, ce projet montre une nouvelle fois la capacité de l’industrie textile à faire preuve de résilience et d’élargissement de son offre, afin de permettre à toutes les bourses de consommer marocain», a indiqué le ministre. Cette usine, d’une importance majeure, s'inscrit dans le cadre des hautes orientations royales visant le renforcement du secteur de l’industrie national, a-t-il souligné, faisant savoir que sa capacité de production prévue s'élève à près de 2 000 paires de chaussures par jour, soit une capacité annuelle se situant entre 600 000 et 700 000 paires.

«Nous sommes fiers de l’évolution de l’industrie marocaine. Cette évolution est perceptible tant au niveau de la qualité et de la compétitivité, que de la diversité et de la valeur ajoutée», a-t-il dit, notant que l’industrie marocaine de la chaussure n’est plus basée que sur le cuir, mais produit tous les types de chaussures, à des prix abordables pour les ménages marocains.

Pour sa part, Hamid Ben Rhrido, directeur général de Meva Shoes, a indiqué que l’entreprise produit des chaussures de marques internationales et locales. «Aujourd’hui nous fabriquons des chaussures pour hommes, femmes et enfants, d’une qualité équivalente à celle de l’Europe et de l’Amérique», a-t-il affirmé.

La création de cette unité de fabrication s’inscrit dans la stratégie du ministère de l’Industrie et du commerce de substitution aux importations, notamment dans la fabrication de chaussures de sport, dont une grande partie est importée. MEVA Shoes assurera la fabrication pour des marques internationales mais développera également ses propres marques qui seront commercialisées sur le marché marocain.