﻿Journée internationale de la femme : L’entrepreneuriat marocain féminin mis à l'honneur à Strasbourg

Une cérémonie mettant à l’honneur l’entrepreneuriat marocain féminin dans la région du Grand-Est de la France a été organisée, mercredi à Strasbourg, à l'initiative du consulat général du Royaume dans cette ville, et ce dans le cadre de la célébration de la journée internationale des droits de la femme. Ont été célébrées à cette occasion une dizaine de femmes marocaines, cheffes d’entreprises, qui se sont distinguées par leur dynamisme et leurs exploits entrepreneuriaux dans divers secteurs d’activité, des femmes qui ont réussi à se frayer un chemin et à relever beaucoup de défis dans le monde des affaires en Alsace et sa région, indique un communiqué du consulat.

Dans une allocution de circonstance, le consul général du Maroc à Strasbourg, Driss El Kaissi, a indiqué que cet événement répond aux hautes orientations du roi Mohammed VI, qui a toujours entouré les membres de la communauté marocaine à l’étranger de sa haute sollicitude. Cette cérémonie célébrant les femmes MRE est organisée en application de la vision du souverain qui, depuis son accession au Trône, a placé l’amélioration de la condition et des droits de la femme marocaine et le renforcement de son épanouissement à tous les niveaux parmi ses priorités les plus importantes, a ajouté le diplomate.

En cette occasion, un échange fructueux sur le concept de la reconnaissance a eu lieu avec Aziz Senni, entrepreneur, investisseur et conférencier, et deux expositions, célébrant la femme marocaine, des artistes-peintre Nourreddine Madrane et El Yazid Kherbach, ont été installées dans les locaux du Consulat, note la même source. Le calligraphe strasbourgeois, Jamal Tahiri a, de son côté, dédié des calligraphies aux femmes primées et la cérémonie a été animée musicalement par le vétéran compositeur Ayad El Hebri.

Par la même occasion, des trophées ont été remis à des femmes franco-marocaines issues de divers domaines, en hommage à leurs succès et à l’image très honorable qu’elles donnent du Maroc, à travers leurs parcours et leurs réussites.

Pour leur part, l’ensemble des participantes se sont félicitées de cette initiative et ont fait part de leur attachement à leur pays d’origine et de leur engagement à contribuer au processus de développement du Maroc à travers leurs compétences et le transfert de leurs expériences et de leur savoir-faire, conclut le communiqué.