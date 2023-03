La Ligue arabe réitère sa condamnation concernant l’appui militaire de l’Iran au Polisario

Le conseil exécutif de la Ligue arabe a tenu une nouvelle session, le mercredi 8 mars au Caire. En marge de la réunion, le Comité ministériel arabe chargé de l’Iran a réitéré sa solidarité avec le Maroc face à l’ingérence du régime iranien, et de son allié le Hezbollah libanais dans les affaires intérieures du royaume, rapporte la MAP.

L’entraînement et l’armement par l’Iran des milices du Polisario «menacent l’intégrité territoriale, la sécurité et la stabilité du Maroc. Ces pratiques dangereuses et inacceptables s’inscrivent dans la continuité de l’approche déstabilisatrice du régime iranien envers la sécurité et la stabilité régionales», dénonce l’instance arabe dans un communiqué.

La semaine dernière, le Maroc à pointe à nouveau la collusion entre l’Iran et le Polisario. Des accusations signées par Habboub Cherkaoui, directeur du Bureau central d’investigations judiciaires (BCIJ), dans une interview accordée à la chaîne israélienne i24NEWS.

«Il existe une menace réelle contre le Maroc qui provient de l'Iran et du Hezbollah avec le concours de l'Algérie. Depuis 2017, l'Iran apporte son soutien au Front séparatiste du Polisario via le Hezbollah et avec l'aide de l’Algérie. Ce soutien iranien est une source de déstabilisation pour le royaume du Maroc», a-t-il précisé.

Le Comité ministériel arabe chargé de l’Iran est formé de l’Arabie saoudite, les Emirats arabes unis, le Bahreïn et l’Égypte, ainsi que le secrétaire général de la Ligue arabe.

Le 1er mai 2018, le Maroc avait rompu ses relations diplomatiques avec l'Iran, arguant que le Hezbollah, financé par Téhéran, apporte son appui militaire aux milices du Front Polisario.