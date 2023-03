Flandre : Une lettre d’un «voisin inquiet» relance le débat sur la discrimination au logement

Un courrier anonyme adressé par un voisin au propriétaire d’un appartement pour l’appeler à ne pas louer à des musulmans, a relancé cette semaine le débat sur la discrimination au logement visant la communauté musulmane en Belgique. Selon La DH Les Sports+, c’est Farida Mouallal, résidant à Ekeren (Anvers) qui a découvert la lettre anonyme dans son ancien appartement. Alors qu’elle vient tout juste de déménager avec sa famille, la jeune trentenaire, musulmane, retournait sur son ancien lieu de vie, à Mariaburg, pour y faire le relevé des compteurs et vider la boîte aux lettres.

«Dans l’intérêt du quartier, veuillez ne plus louer votre logement à des musulmans ou autres. À terme, un ghetto pourrait se développer, ce qui entraînerait une dépréciation de votre bien, avec toutes les conséquences que cela implique (dégradation des quartiers tels que Borgerhout, Abdijstraat, Offerandestraat, Bredabaan)», peut-on y lire. L’expéditeur anonyme conclut par «Salutations, un voisin inquiet».

Een ongeruste buur = een racistische buur.



Aangenaam wonen in Ekeren ? pic.twitter.com/vP1jnyVDjO — Hannan (@HannanDeVos) March 7, 2023

«Quand j’ai ouvert la lettre, je suis restée bouche bée, j’étais stupéfaite. En tant que musulmane, j’ai parfois l’impression de devoir faire des efforts supplémentaires. Je suis originaire des Pays-Bas. J’y ai également vécu dans un beau quartier, ‘blanc’. Mais pendant toutes ces années, cela ne m’était jamais arrivé», a-t-elle confié à la presse belge.

L’affaire a rapidement fait le tour des réseaux sociaux, suscitant une vive polémique en Flandre. Le bourgmestre d’Ekeren, Koen Palinckx (N-VA), a vivement condamné les faits. «Honnêtement, je suis tombé de ma chaise en lisant cette lettre, ce n’est absolument pas la chaleur qu’Ekeren représente. Cela me rappelle un peu les gens qui écrivaient des notes aux occupants allemands à l’époque pour dénoncer les résistants et les juifs qui se cachaient. Que quelqu’un se mette en tête d’écrire une telle note en 2023 me dépasse. C’est une énorme lâcheté, d’autant plus qu’elle est anonyme», s’est-il indigné.

L’échevin anversois pour l’Égalité des chances, Karim Bachar (Vooruit), a également condamné la teneur du courrier. «Une telle lettre est carrément scandaleuse, nous ne pouvons pas tolérer ce comportement», a-t-il fait savoir, ajoutant que cet épisode démontre malheureusement toute la discrimination au logement qui persiste encore en Belgique.

A rappeler que plusieurs études ont révélé, ces dernières années, des discriminations au logement touchant particulièrement les musulmans et mêmes les Marocains en Belgique.