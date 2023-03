La Juventus au Maroc lance son programme Juventus Academy Pro

En présence de la Direction du club italien et de stars légendaires, la Juventus a inauguré, la semaine dernière, son nouveau programme Juventus Academy Pro. Le lancement officiel a été présidé par le Directeur des académies à l’international Davide Fornaca en présence de grands noms du mythique club italien Juventus FC, indique-t-on dans un communiqué parvenu à Yabiladi.

Ce lancement officiel du nouveau programme a été aussi l’occasion de faire le point sur le bilan des saisons 2018-2022 mais aussi échanger autour du projet de développement des Juventus Academy sur le territoire marocain, poursuit la même source, qui rappelle que «le Maroc, par sa fédération royale marocaine de football, a réussi par sa politique sportive à faire de la formation un levier important de développement du football national». «C’est dans ce contexte de succès du football national marqué par l’arrivée de l’équipe nationale du Maroc en demi-finale de la Coupe du Monde que la décision de lancement de ce nouveau projet avec la direction du club a été prise», explique-t-on.

Le programme Juventus Academy Pro a pour objectif de compléter l’offre actuelle existante au Maroc en formation des joueurs dont les âges vont de 9 ans à 14 ans. Le programme sur sélection permettra de préparer les meilleurs talents à la phase Formation (15-18 ans) et ce dans les conditions du football professionnel. Juventus Academy Pro permettra aux joueurs sélectionnés d’acquérir toutes les bases pour espérer aller au plus haut niveau. Les jeunes talents bénéficieront d’un accompagnement éducatif et sportif de premier ordre. Les conditions d’entrainement, de formation et d’encadrement répondront à tous les besoins du football de haut niveau.

Afin d’accompagner au mieux ce nouveau projet, la Juventus Academy mettra à disposition un staff complet. Trois groupes d’entrainement prendront part à cinq séances d’entrainement chaque semaine. Les différentes catégories feront les championnats fédéraux régionaux, détaille-t-on, précisant que la scolarité fera l’objet d’un suivi tout en gardant les jeunes pépites dans leurs systèmes scolaires respectifs tout en leur permettant de préparer leur avenir immédiat.