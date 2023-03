Pays-Bas : Une conférence sur le rôle des travailleurs marocains dans l'essor de l'industrie

L’écrivain néerlando-marocain Mohammed Temsamani donnera, mardi 14 mars au Museum Peel en Maas à Helden (province du Limbourg), une conférence sur le rôle des travailleurs marocains dans l'essor de l'industrie dans la commune Peel en Maas, dans les années 1960 et 1970. Selon la presse néerlandaise, l’écrivain a publié, en 2021, le livre «Marokkanen in Peel en Maas, De eerste generatie», basé sur les histoires des premiers Marocains de l'ancienne commune de Helden.

Dans son livre, Mohammed Temsamani discute de cette génération qui est venue dans le Limbourg dans les années 1960, des problèmes qu'elle a rencontrés et de la façon dont elle a finalement trouvé sa place dans la communauté du Nord-Limbourg. Au cours de la conférence prévue la semaine prochaine, il «discutera plus en détail des relations entre les Néerlandais et les Marocains et de la vie sociale, culturelle, religieuse et sociale dans le Limbourg».

Pour le musée Peel en Maas, les histoires de Temsamani sont «un ajout magnifique et pertinent à l’exposition sur l'industrialisation de Peel en Maas, dont l'ascension des travailleurs marocains joue également un rôle de premier plan».

Mohammed Temsamani, né en 1946, est arrivé à Utrecht en 1966 après un voyage. En 1971, il s'installe à Helden après avoir trouvé du travail au LIS de Venlo. Il reprend aussi ses études pour obtenir, en 1977, un diplôme de l'Académie sociale d'Eindhoven et une maîtrise. En plus de son travail, il était engagé dans l'organisation des Marocains aux Pays-Bas et à Peel en Maas en particulier.