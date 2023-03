Maroc : La 10e édition de la Journée nationale du consommateur célébrée le 15 mars

En commémoration de la journée mondiale du consommateur, le ministère de l’Industrie et du commerce a annoncé, ce mercredi, l’organisation de la 10e édition de la Journée nationale du consommateur. Prévue le 15 mars 2023, à Rabat, elle se tiendra sous le thème «Le consommateur marocain au cœur de la stratégie du développement du produit local», indique le ministère dans un communiqué.

«Dans un contexte mondial marqué par des crises successives qui ont impacté négativement la continuité et la fluidité des chaines d’approvisionnement, le consommer local s’impose comme une alternative, voire une nécessité. La présente édition a pour objectif de mettre en avant les attentes de la société civile en matière de promotion du produit "Made in Morocco" ainsi que les efforts déployés par les acteurs publics et privés pour d’une part, développer un produit local compétitif qui répond aux besoins du consommateur marocain et d’autre part, rehausser les standards de la protection du consommateur en matière de qualité et de sécurité», poursuit la même source.

La journée nationale du consommateur est organisée en collaboration avec les fédérations des associations de protection du consommateur et les départements ministériels concernés par l’application de la loi n°31-08 édictant des mesures de protection du consommateur.

«Ce rendez-vous incontournable des acteurs de la consommation sera également l’occasion de communiquer autour des avancées réalisées en matière de protection du consommateur et le rôle que devrait jouer l’ensemble de ces acteurs dans l’application et le respect de la réglementation en vigueur», conclut le communiqué.