Maroc-France : Catherine Colonna s’attache à «pratiquer l'apaisement»

La ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna a comparu, mardi, devant la commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale. La cheffe de la diplomatie a ainsi défendu la politique de la France au Maghreb, rapporte l'AFP.

Durant la séance, plusieurs députés ont interpellé Catherine Colonna sur des propos publiés récemment par Jeune Afrique d'une source officielle au sein du gouvernement marocain affirmant que «les relations ne sont ni amicales ni bonnes, pas plus entre les deux gouvernements qu'entre le Palais royal et l'Élysée». La cheffe de la diplomatie française a souligné, à cet égard, qu'il s'agissait de «propos d'une source anonyme».

«Si nous avons lu des déclarations désagréables dans la presse, elles sont de sources anonymes et n'appellent à ce titre pas de commentaires particuliers», a-t-elle dit. Elle a aussi souligné qu'elle s'attache à «pratiquer l'apaisement», preuve étant qu'elle s'était elle-même rendue au Maroc en décembre, ce qui avait permis de reprendre «des relations consulaires normales». «Je souhaite continuer pour ma part de pratiquer le même apaisement», a-t-elle ajouté.

Catherine Colonna n'a pas fait mention de la visite d'Emmanuel Macron au Maroc qui était envisagée pour le premier trimestre de cette année et qui ne semble plus d'actualité. Toutefois, elle a souligné qu'elle restait «sur les échanges» qu'elle avait eus avec ses homologues marocains en décembre dernier au cours desquels Paris et Rabat avaient signalé leur volonté de refonder en profondeur leur relation et avaient évoqué cette potentielle visite.