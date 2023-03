Italie : Un Marocain de 23 ans arrêté après avoir blessé six personnes au couteau

Un jeune marocain âgé de 23 ans a été interpellé, mardi à Milan, après avoir blessé au couteau six personnes aux alentours de la gare centrale de Milan. Selon la presse italienne, l’un des blessés a été soigné sur place, alors que cinq autres ont été transportés à l'hôpital, dont deux dans un état grave. Parmi ces deux derniers, un homme de 68 ans qui tentait de défendre un couple, avant d’être poignardé.

L’auteur de l’attaque, détenu à la prison de San Vittore, est d'origine marocaine et en situation irrégulière sur le territoire italien. Il est poursuivi pour «multiples vols aggravés et blessures». En effet, le jeune homme, armé d'un couteau polyvalent, a voulu commettre des vols. Il aurait d’abord ciblé deux femmes entre Viale Brianza et Via Macchi avant de s’en prendre à une troisième, qu’il a blessée à la gorge pour s'emparer de son sac à main. Son petit ami a également été blessé, lors de sa tentative d’intervenir. Les cris auraient attiré l'attention d’un homme de 68 ans, venu à la rescousse du couple mais qui est à son tour blessé. Un autre, âgé de 57 ans et qui était assis à une table de bar, tente alors d'arrêter le jeune homme, qui le blesse aussi au passage.

L’auteur a tenté de s’enfuir après les faits, mais a été bloqué par des policiers. Ces derniers ont découvert un bracelet d'hôpital à son poignet. Il venait de sortir de l’hôpital, où il a été admis après un braquage effectué en février dernier, durant lequel il avait arraché le téléphone portable d'un homme à bord d'un bus.