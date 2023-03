Manganèse : La société canadienne Elcora annonce l'obtention d'une licence au Maroc

La société canadienne Elcora a annoncé, mardi, voir reçu, par l'intermédiaire de sa filiale à 100% Ermazon SARL, une licence d'exploitation de manganèse au Maroc. Dans un communiqué, elle précise que la licence concerne le site «Atlas Fox Deposit» et permet à Elcora d'exploiter, d'extraire, de traiter et de vendre le manganèse de sa concession minière de 16 km2 au Maroc.

«Le gisement a été exploité jusqu'au milieu des années cinquante, lorsque le protectorat français sur le Maroc a pris fin. Une quantité représentative du minerai a été envoyée au Laboratoire africain des mines et de l'environnement (AFRILAB), certifié par SGS», poursuit le communiqué, qui note que les masses de manganèse (Mn) ont été testées entre 16% et 50% pour une moyenne de 34% avant triage ou traitement.

La méthode d'exploitation sera initialement à ciel ouvert, le potentiel de production du gisement est estimé à environ 2 500 tonnes métriques par mois, ajoute-t-on. Et de rappeler que l'utilisation croissante des véhicules électriques devrait stimuler la demande de manganèse. «L'utilisation du manganèse offre non seulement une solution pour le stockage des énergies renouvelables, mais elle a aussi le potentiel de créer de nouveaux emplois et de stimuler la croissance économique locale. L'extraction et le traitement du manganèse requièrent des compétences et des technologies spécialisées, et le développement de batteries à base de manganèse a le potentiel de créer de nouvelles industries qui stimuleront la croissance d'Elcora», déclare Troy Grant, PDG d'Elcora.