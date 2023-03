Ramadan 2023 : Une soirée Samâa, Tarab et chant spirituel à Molenbeek

Dans le cadre du Festival Bruxelles musiques migrantes (BRUMM), la Maison des cultures et de la cohésion sociale de Molenbeek Saint-Jean a annoncé «un voyage savoureux» au cœur d’une soirée Samâa, Tarab et chant spirituel. «Pour vous accompagner dans ce voyage prometteur, nous vous présentons nos talentueux chanteurs Mounir Temsamani & El Hassan Echadili El Mamouni Rahali accompagnés de leurs musiciens», indiquent les organisateurs à propos de cette soirée prévue le 1er avril.

La Maison des cultures et de la cohésion sociale de Molenbeek Saint-Jean rappelle que Mounir Temsamani, maître du chant spirituel (Soufi), a grandi dans le giron de son père Mohamed Mehdi Temsamani. «Il enrichit le répertoire musical par ses compositions qui lient le beau et le spirituel», ajoute-t-on.

El Hassan Echadili El Mamouni Rahali, «prince du chant spirituel (Soufi), exprime paix et vivre ensemble par son chant et sa musique» et «sublime l’humanité à travers son art oratoire qui transcende les frontières», note la même source. Les organisateurs invitent ainsi le public à «une rupture du jeûne (l’iftar préparé par l'asbl Qisma) sous le signe du partage et la bienveillance au rythme de la musique spirituelle».

Le Festival BRUMM est une initiative de La Villa, le Senghor, la Maison de la création, la Maison des cultures et de la cohésion sociale. L’événement est coordonné par le Centre bruxellois d'actions interculturelles (CBAI), en partenariat avec le Centre d'etudes de l'ethnicité et des migrations (CEDEM-ULg) et Digital TransMédia et le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Commission communautaire française (Cocof), le Label Promotion de la citoyenneté et de l'interculturalité (PCI).