Ramadan 2023 : 2M dévoile sa grille des programmes

La chaîne nationale 2M a dévoilé sa grille des programmes pour Ramadan 2023. Ainsi, «de belles surprises attendent les téléspectateurs marocains qui découvriront notamment des sitcoms, séries, capsules d’humour, téléfilms, émissions culinaires et religieuses et des shows de divertissement pour un mois sacré plus convivial et riche en émotions», indique-t-elle dans un communiqué. «Cette année encore, 2M et ses partenaires auront été chercher ce qui se fait de mieux en matière de création et d’ambition, de professionnalisme, de moyens techniques et humains pour que ce mois sacré soit encore plus exceptionnel. La diversité a été au cœur des créations de cette programmation artistique qui a été conçue avec amour et passion pour le bonheur des Marocains», a déclaré Salim Cheikh, DG de 2M.

Durant ce Ramadan, les Marocains auront ainsi le plaisir de découvrir de nouvelles productions, à commencer par le sitcom «Dirou Niya», diffusé tous les jours à 19h30 et tourné notamment autour du football et l’ambiance des cafés Art Déco marocains, avec Mohamed Khiari, Abdelkhalek Fahid, Zahira Sadek, Yassar, Jamila El Haouni, Salma Rachid, Hasna Moumni, Ibtissam Laroussi, Mehdi Foulane, entre autres. Elle sera suivie, à 20h15 tous les jours, par la deuxième saison de la série «Al Maktoub».

Tous les jeudis à 22h00, les téléspectateurs suivront «Tarik Al Ward», une série originale de drame et de romance. Par ailleurs, l’une des productions inédites de cette programmation est «Ain Kebrit», diffusée tous les dimanches à 22h et qui se veut une reconstitution de la légende de Moulay Yacoub. Autre nouveauté qui promet des moments de détente et d’humour : le sitcom «Khou Khwatatou», diffusé tous les lundis à 22h00.

La caméra cachée «Mchiti Fiha» revient pour une 8e saison, tous les jours à 19h00. La téléréalité n’a pas été omise de la grille des programmes de ce mois sacré. Adapté du fameux concours de pâtisserie, «Ahssan Pâtissier Celebrity», sera diffusée tous les mardis à 22h00, avec Dounia Boutazout, Meriem Zaimi, Mohamed Bassou, Salma Rachid, Ihab Amir.

De plus, chaque mercredi et samedi à 22h00 de nouveaux téléfilms, mobilisant des moyens techniques importants et traitant des sujets sociétaux, seront également au menu durant Ramadan 2023.