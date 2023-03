Armement : Le Maroc en pourparlers avec l’Inde pour la production de véhicules militaires

Le Maroc prévoit de produire localement des véhicules militaires indiens. Une ambition exprimée par Mohcine Jazouli, le ministre délégué chargé de l’investissement, de la convergence et de l’évaluation des politiques publiques, lors de sa participation, lundi, à la conférence annuelle de la Fédération indienne des Chambres de commerce et d’industrie.

Les deux parties sont en phase de «pourparlers», a indiqué le ministre à un média indien, pour l’installation d’unités au Maroc qui seront destinées à «répondre non seulement aux demandes du marché marocain mais aussi des pays africains et voire même européens».

VIDEO | "The Moroccan govt has signed an agreement with Indian companies to provide Moroccan Army with Indian vehicles:" Mohcine Jazouli, Moroccan Delegate-Minister to Head of Govt of Investment, Convergence, Evaluation of Public Policies to @PTI_News pic.twitter.com/YAgeHD6x75 — Press Trust of India (@PTI_News) March 6, 2023

Pour rappel, le constructeur indien TATA Advance Systems a annoncé, en janvier dernier, la livraison aux Forces armées royales (FAR) de 90 véhicules 6×6 pour le chargement et au transport d’équipements, de munitions et de troupes. Un contrat que Mohcine Jazouli a tenu à rappeler dans ses déclarations.

Le Maroc ambitionne de mettre en place «une industrie des armes et des munitions», «la fabrication de drones, capables de mener des opérations de renseignements, de surveillance et des attaques armées» et la «maintenance des avions militaires». Une annonce faite par le ministre délégué chargé de l’Administration de la Défense nationale, Abdeltif Loudiyi, lors de l’examen en novembre du projet du budget 2023 de son département par la Commission des affaires étrangères à la Chambre des représentants.