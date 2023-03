﻿Maroc : Tifli Moukhtafi, le dispositif de la DGSN pour les enfants disparus

L'Institut royal de police à Kénitra a accueilli, mardi 7 mars 2023, la cérémonie de lancement officiel du dispositif 'Tifli Moukhtafi (Mon enfant a disparu), un mécanisme d'alerte et de recherche des enfants déclarés disparus dans des conditions suspectes. Lancé par la Direction générale de sûreté nationale (DGSN), en partenariat avec la société Meta, propriétaire de Facebook, Instagram et WhatsApp, ce dispositif cherche à mettre à contribution les possibilités avancées de communication offertes par les réseaux sociaux au service des efforts de recherche des enfants disparus, d'une manière semblable dans certains aspects au mécanisme américain Amber Alert, permettrant de diffuser et de généraliser les alertes de recherche dans des zones géographiques et temporelles précises.

Le directeur de l'Institut royal de police, Ahmed Zaâri, a noté que le Maroc avait réussi à réaliser une avancée considérable dans le domaine de la protection de l'enfance à travers la ratification de conventions internationales et de protocoles, notamment le troisième protocole facultatif de la Convention relative aux droits de l'enfant établissant une procédure de présentation de communications en 2013.

Si le Maroc a consacré un plan national pour la promotion de la situation de l'enfance en ligne avec les orientations royales et les dispositions de la Constitution de 2011, en faveur de la protection de l'enfant et de la famille, la DGSN a aussi déployé des efforts pour protéger les mineurs contre les risques, dans le cadre de ses prérogatives, a-t-il indiqué.

Pour sa part le directeur de la sécurité publique, Haïl Zitouni, a fait savoir que le lancement du dispositif Tifli Moukhtafi s'inscrivait dans le droit fil de la gouvernance sécuritaire adoptée par la DGSN, pour la mise en œuvre des engagements du Maroc en matière de protection de l'enfance et la promotion de sa situation conformément aux dispositions de la constitution du Maroc en faveur de la protection juridique des enfants.

Le responsable a également mis en avant les avancées réalisées par la DGSN dans le domaine des technologies, permettant d'élucider des affaires de recherche d'enfants disparus, évoquant l'importance de ce dispositif élaboré par la DGSN en partenariat avec la société Meta dans la diffusion des alertes de recherche grâce à l'effet viral sur les réseaux sociaux.

Pour mettre en œuvre la procédure de recherche et garantir son efficience conformément à la loi et aux principes des droits humains, il a indiqué que des sessions de formation ont été organisées au profit des officiers de la police judiciaire chargés du traitement des avis et déclarations de disparition et axées principalement sur les aspects juridique, professionnel, technique et droit-de-l'hommiste.