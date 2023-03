Ligue des champions de la CAF : Le Raja bat le Horoya Conakry et passe en quarts de finale

Le Raja de Casablanca a décroché son ticket pour les quarts de finale de la Ligue des champions d’Afrique, à l’issue de sa victoire à Bamako sur le Horoya Conakry (3-1), ce mardi après-midi. Les buts de Walid Sebbar (6e et 63e) et de Mohamed Nahiri (42e) ont permis cette victoire et la qualification, malgré les expulsions ayant marqué cette rencontre, la première étant celle du gardien de Horoya, Moussa Camara (26e) et la seconde du joueur du Raja, Jamal Harkas (45+4).

Les Aigles rajaouis brillent ainsi avec 12 points à leur actif, confortés sur leur classement à la première place au sein de leur groupe. Le Horoya a pu réduire les écarts du score grâce à Pape Abdou N’Diaye (70e), ce qui n’aura pas suffi pour reprendre le dessus. Ainsi, le Raja trône sur le groupe C, tout en assurant sa qualification en quarts de finale.

Représentant également le Maroc au sein de cette édition de la Ligue des champions de la CAF, le Wydad de Casablanca jouera vendredi prochain à Luanda, où il affrontera l’Atletico Petroléos.