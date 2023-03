Maroc : Nouvelle liaison de Ryanair entre Ouarzazate et Barcelone pour l’été 2023

La compagnie aérienne Ryanair a annoncé, ce mardi 7 mars, le lancement d’une nouvelle liaison entre Ouarzazate et Barcelone, avec une fréquence de vols deux fois par semaine à partir d’avril 2023, dans le cadre de sa programmation d’été. Les voyageurs désireux de se rendre à l’une des destinations prévues pour la période estivale peuvent désormais faire ajouter celle-ci aux lieux à visiter, en effectuant leur réservation sur le site de l’entreprise.

Directeur de marketing et digital à Ryanair, Dara Brady s’est félicité du lancement de cette nouvelle ligne. Cette dernière permet d’«apporter encore plus de choix et de valeur aux clients marocains», tout en offrant aux clients et aux visiteurs d’Ouarzazate «encore plus de choix pour leurs vacances d’été à les tarifs les plus bas d’Europe», a-t-il indiqué, dans un communiqué.