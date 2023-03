Maroc – Espagne : Les échanges économiques enregistrent un nouveau record en 2022

En 2022, les exportations de l’Espagne vers le Maroc ont atteint une valeur de 11 748 millions d’euros, soit une hausse de 23,6% par rapport à l’année d’avant, où elles ont été d’une valeur de 9 500 millions d’euros. Il s’agit d’un nouveau record historique, selon les derniers chiffres des douanes espagnoles. En 2021 déjà, le commerce bilatéral a «dépassé les niveaux de l’avant crise sanitaire». Consultées par Yabiladi, les données publiées ce mardi 7 mars par le Bureau économique et commercial de l’Espagne à Rabat indiquent que les exportations espagnoles vers le Maroc sont en effet supérieures de 12,4% à celles enregistrées en 2019.

A travers le monde, le Maroc a fait partie du top 10 des clients de l’Espagne, occupant la neuvième place en 2022. «Avec 3% des exportations totales, le Maroc est notre troisième marché parmi les pays hors-UE, tout juste derrière les Etats-Unis et le Royaume-Uni et devant la Chine, qui reçoit 2,1% des exportations espagnoles», souligne la même source. Par ailleurs et toujours en 2022, les importations de l’Espagne depuis le Maroc ont représenté une valeur de 8 692 millions d’euros, soit 19,1% de plus qu’en 2021. Cette année-là, le Maroc aura été le treizième fournisseur du royaume ibérique, représentant 1,9% des sources du volume total des importations.

L’Espagne bénéficie davantage des échanges commerciaux

Quant au taux de couverture des échanges, du côté espagnol, la tendance est restées continuellement à la baisse, de 2017 à 2020, «reflétant un équilibre croissant des échanges bilatéraux et donnant une idée d’une certaine complémentarité des flux commerciaux entre les deux pays», selon la douane espagnole.

Document élaboré pour le Bureau économique et commercial de l’Espagne à Rabat / Ambassade d'Espagne au Maroc

En 2017, ce taux a été de 127,55%, puis il a baissé à 122,86% en 2018, à 122,55% à 2019, et enfin à 116% en 2020. Le document apprend qu’au cours des deux dernières années, 2021 et 2022, «les exportations espagnoles vers le Maroc ont augmenté à un rythme plus rapide» que celui des importations. Ainsi, la tendance du taux de couverture s’est inversée, évoluant à 130,12% en 2021 et à 135% en 2022.

En matière de produits échangés entre l’Espagne et le Maroc, les exportations vers le voisin du sud se constituent principalement de combustibles et lubrifiants (17,4%), d’équipements, composants et accessoires automobiles (13%), de textile pour confection (9,3%) et de matériel électronique (4,5%). Pour sa part, le Maroc a exporté vers l’Espagne du matériel électronique en premier lieu (21,9%), des produits de confection féminine (18,3%), des équipements, composants et accessoires automobiles (8,3%), ainsi que des produits maritimes (crustacés congelés, séchés ou conservés, 7,3%).

Dans un autre registre, la douane de l’Espagne indique qu’en 2022, 18 673 entreprises espagnoles ont effectué des exportations vers le Maroc, soit 5,8% de plus qu’en 2021. Parmi celles-ci, 6 274 entreprises (soit 33,6%) ont été des exportateurs réguliers sur les trois années précédentes. Au Maroc, les dernières données de l’Office des changes sur la période de janvier à septembre 2022 montrent que l’Espagne a été le premier fournisseur étranger de biens et de services, avec une part de marché de 14% des importations. Elle est suivie par la Chine (10,4%), la France (10,36%), les Etats-Unis (7,36%) et l’Arabie saoudite (6,41%).

Ce chiffre constitue une légère baisse par rapport à 2021, où l’Espagne a enregistré une part de 15,7%. Cette tendance s’explique par le fait que les exportations depuis l’Espagne «ont augmenté plus lentement que les importations totales du Maroc», analyse le Bureau économique et commercial.

L’Espagne conserve sa place de leader européen des échanges avec le Maroc

L’Espagne a été le client commercial principal du Maroc, recevant 19,9% de ses exportations totales. La France se distingue comme la deuxième destination des exportations marocaines, avec 19%. L’Inde arrive en troisième lieu avec 6,27%, suivie du Brésil (5,11%), puis de l’Italie (4,17%) qui boucle le top 5 des destinations de la production marocaine. Le Royaume-Uni est classé sixième, devançant légèrement l’Allemagne, à la huitième place.

Au niveau de l’Union européenne (UE), l’Espagne conserve là aussi sa place de leader dans les échanges commerciaux avec le Maroc. Selon les dernières données d’Eurostat pour 2022, les exportations de l’UE vers le royaume ont atteint 30 509 millions d’euros, soit 21,44 % de plus qu’en 2021. Les importations de l’UE en provenance du Maroc ont par ailleurs atteint 20 501 millions d’euros, soit 13,92 % de plus que l’année d’avant. De ce volume global des exportations de l’UE vers le Maroc, l’Espagne est classée à la première position (janvier-novembre 2022), avec 38% du total, suivie de la France (19,2%), de l’Italie (8,9%), de l’Allemagne (8,7%) et des Pays-Bas (5,6%).

En ce qui concerne les importations de l’UE en provenance du Maroc, l’Espagne conserve également sa première place, pour la neuvième année consécutive, en se taillant plus d’un tiers (39,6%) au cours de la même période. La France suit à la deuxième place (28,3%), devant l’Italie (7,9%), l’Allemagne (4,8%) et la Belgique (4,5%).

Le Bureau économique et commercial de l’Espagne à Rabat estime que ces chiffres s’expliquent notamment par la proximité géographique entre les partenaires principaux, en plus de la qualité des relations économiques bilatérales. En effet, l’Espagne et la France réunies ont représenté 67,9% des importations de l’UE en provenance du Maroc et 57,2% des exportations vers le pays.