La Mauritanie pourrait rejoindre les Accords d’Abraham

La Mauritanie pourrait rejoindre le club des pays signataires des Accords Abraham, indique ce mardi 7 mars Israel Hayom, le journal proche du Premier ministre Benyamin Netanyahu.

Les négociations avec la Mauritanie sont à un stade avancé, comme l'a laissé entendre le ministre des Affaires étrangères, Eli Cohen, lors d’une réunion tenue la semaine dernière, avec son homologue allemande, Annalena Baerbock. Cohen a demandé à la cheffe de la diplomatie d’Allemagne d'aider Israël à convaincre la Mauritanie et le Niger, de normaliser leurs relations avec Tel Aviv, précise la même source.

Pour rappel, Israël et la Mauritanie avaient établi, en 1999, des relations diplomatiques aux niveaux des ambassadeurs alors que le royaume et la Tunisie de l’ancien président Ben Ali avaient accepté, dans le sillage des Accords d’Oslo de septembre 1993, d’accueillir des bureaux de liaisons du gouvernement de Tel-Aviv. La guerre de Gaza de 2008 avait précipité la rupture des relations entre la Mauritanie et l’Etat hébreu.

Israel Hayom révèle aussi que l’exécutif Netanyahu œuvre, en coulisse, pour convaincre la Somalie, le Niger et l’Indonésie de signer des Accords d’Abraham. Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken et le conseiller à la sécurité nationale des Etats-Unis, Jake Sullivan, sont engagés aussi dans ce processus de normalisation avec des pays musulmans.