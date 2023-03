CAF : Le Prix de l’excellence 2022 remis au roi Mohammed VI, le 14 mars

La Confédération africaine de football (CAF) a décidé de décerner le Prix de l’excellence, récompensant les réalisations exceptionnelles de l’année 2022, au roi Mohammed VI et au président rwandais, Paul Kagame. La cérémonie de la remise des distinctions est prévue le 14 mars 2023 dans la capitale du Rwanda, Kigali, annonce ce mardi 7 mars la CAF dans un communiqué.

«L’événement verra la présence du président de la FIFA Gianni Infantino, des membres du Comité exécutif de la CAF, des présidents des Associations membres de la CAF et des légendes du football», ajoute la même source.

En 2022, le football marocain a brillé par ses réalisations aux niveaux mondial et africain. Au Mondial du Qatar, les Lions de l’Atlas se sont classés quatrièmes, laissant derrière eux des nations ayant remporté maintes fois le trophée, comme le Brésil et l’Allemagne. Les clubs marocains ont gagné toutes les compétitions africaines organisées par la CAF : le WAC avec la Ligue des Champions, la Renaissance sportive de Berkane s’est adjugée la coupe de la CAF et la Supercoupe face au WAC et l’AS FAR a remporté, pour la première fois de son histoire, la Ligue des champions féminine. Sans oublier la qualification des Lionnes de l’Atlas à la Coupe du monde féminine de la FIFA 2023.