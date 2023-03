Maroc : Découverte de pièces antiques juives et de textes anciens à Tata

Un groupe de chercheurs a découvert récemment des pièces d’antiquité juives et des textes hébreux anciens, lors d’une fouille sur les lieux d’une synagogue de la ville de Tata, dans le sud du Maroc. Sous la direction du professeur Sghir Mabrouk, de l’Institut national d’archéologie et du patrimoine (INSAP), l’équipe a mené ses travaux à Takadert, du 27 février au 7 mars 2023, dans le cadre du programme de recherche archéologique et anthropologique sur le patrimoine judéo-marocain.

Dans une annonce, l’INSAP a indiqué que ces découvertes renseignaient davantage sur l’Histoire du judaïsme dans la région du sud et dans tout le Maroc. En effet, les documents en hébreu exhumés lors des fouilles donnent «un aperçu chronologique» détaillé, avec des éléments sur lesquels archéologues et historiens devront se pencher pour enrichir leurs analyses sur les périodes anciennes du royaume.

Cette nouvelle trouvaille s’ajoute au lot de découvertes inédites annoncées successivement par les chercheurs de l’INSAP, depuis quelque mois. En janvier dernier, des équipes scientifiques marocaines, israéliennes et françaises ont découvert notamment les traces d’une présence ancienne des communautés juives dans les montagnes du Maroc.