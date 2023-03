Japon : L’empereur reçoit le président de la Chambre des représentants du Maroc

L’empereur du Japon, Naruhito, a reçu au palais impérial le président de la Chambre des représentants du Maroc, Rachid Talbi Alami, lundi 6 mars. Au cours de cette rencontre, Talbi Alami a exprimé à l’empereur ses remerciements pour le soutien continu apporté par le Japon au Maroc, soulignant la solidité et la pérennité des relations entre les deux pays, a indiqué un communiqué parvenu à Yabiladi.

Rachid Talbi Alami a également évoqué l’importance de la coordination et du travail parlementaire conjoint, ainsi que de l’échange de visites et des expertises. Il a ajouté que sa visite avec la délégation parlementaire qui l’accompagne au Japon s’inscrivait dans le cadre du «soutien aux efforts de rapprochement, de communication et de dialogue permanent entre les institutions législatives des deux pays, pour renforcer la coopération parlementaire bilatérale et multilatérale».

Dans le même contexte, l’empereur japonais Naruhito a mentionné qu’il s’était rendu au Maroc en tant que prince héritier, en 1991, accompagné de son père, l’empereur Akihito, rappelant ses souvenirs des villes de Rabat, Casablanca, Marrakech et Fès.