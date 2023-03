Maroc : Mise en service de la première usine de transformation de cannabis

La coopérative non-gouvernementale Biocannat a annoncé, dimanche 5 mars, l’inauguration de sa première usine de transformation de cannabis et d’extraction de composantes destinées aux industries alimentaires et médicales. Sur ses réseaux sociaux, la structure basée à Bab Berred, près de Chefchaouen, a indiqué avoir obtenu le permis national en octobre dernier, pour le lancement de son activité. Il s’agit ainsi de la première unité au niveau du Maroc à être autorisée à exploiter le cannabis à des fins d’industries alimentaires et pharmaceutiques.

La Coopérative a annoncé avoir construit, en partenariat avec ses membres, avec les pouvoirs publics et privés, sa première unité de production pour la transformation du cannabis et d’extraction de cannabidiol (CBD), de cannabigérol (CBG), de cannabinol (CBN) et autres composantes utilisées dans les industries alimentaires, médicales et paramédicales, avec des avantages scientifiquement prouvés. Par ailleurs, «des expérimentations agricoles avec certains agriculteurs de la région de Chefchaouen» permettront de «fournir la matière première après les semences destinées à cet effet», ajoute la coopérative.

L’agence de presse Anadolu rappelle qu’en novembre 2022, le ministère de l’Intérieur avait déclaré que les efforts de lutte contre la culture illégale du cannabis avaient conduit à une réduction de près de 80% de la superficie cultivée du cannabis et destinée aux usages informels.

Le 3 juin dernier, un plan d’action national a été lancé pour l’exploitation médicale et industrielle du cannabis, dans le contexte de l’entrée en vigueur de la loi visant à réglementer les usages de ces cultures.