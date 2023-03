Ramadan : La SNRT promet une programmation riche en formats fiction et documentaire

A l’approche du mois de ramadan 1444 AH (2023 AD), Al Aoula, chaîne familiale marocaine de la Société nationale de radio et de télévision (SNRT) prévoit une programmation riche et variée, entre fictions télévisuelles et documentaires. Cette grille se base sur «une approche axée sur l’innovation et l’actualisation des contenus, tout en capitalisant des données (DATA) pour rationaliser la grille de programmes, afin de répondre aux attentes du public large, consolider les parts d’audience gagnées et élargir la base de téléspectateurs», indique un communiqué parvenu à Yabiadi.

La programmation de cette année se distingue par «l’affectation de la deuxième partie des soirées de Ramadan à des documentaires et des débats, afin que le contenu audiovisuel puisse toucher toutes les familles marocaines et les différentes catégories de téléspectateurs, avec un équilibre dans les genres, en l’occurrence les contenus culturel, spirituel, scientifique et de découverte».

Dans les fictions, Al Aoula a porté cette année «un intérêt particulier à l’originalité et la nouveauté, dans le traitement des questions qui préoccupent la société marocaine, à l’humour et le patrimoine, notamment à travers les programmes ‘Salah & Fati’, ‘Shhywa m3a Star’ et ‘Anmougar’, en plus de ‘Chef Academy’», l’émission de télé-réalité sur l’art culinaire marocain, dont la première saison sera lancée à l’occasion de ce mois de ramadan.

La SNRT rappelle que l’ensemble de ses programmes, y compris ceux du ramadan, sont gratuitement mis à la disposition de ses spectateurs sur l’ensemble du territoire national comme à l’étranger, à travers le service de streaming SNRT LIVE et les pages officielles du pôle audiovisuel public sur Internet, dans une complémentarité entre la télévision classique et l’offre non linéaire.