CHAN 2023 en Algérie : Le Maroc fera appel aux décisions du jury disciplinaire de la CAF

Le président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF) a annoncé, ce lundi, que les procédures d'appel ont été entamées, concernant les décisions du jury disciplinaire de la Confédération africaine de football (CAF), relatives à la dernière édition du Championnat d’Afrique des nations pour les joueurs locaux (CHAN), tenue en Algérie. Dans une déclaration à Radio Mars, Fouzi Lekjaa a indiqué que les décisions prises par la CAF n’ont pas été «justes», ajoutant qu'il est «inacceptable d'empêcher» l'équipe nationale marocaine de défendre son titre et de faire appel à son transporteur officiel, à savoir la Royal Air Maroc.

Le président de la FRMF a noté qu'il est également «inacceptable d'insulter les supporters marocains avec des termes obscènes et racistes lors de la cérémonie d'ouverture et en présence des dirigeants de la CAF», tout en permettant à «une personne sans légitimité de prononcer un discours porteur de haine et visant le Maroc». «Les décisions de la CAF sont injustes, et nous ne resterons pas silencieux à ce sujet. J’ai contacté notre organe consultatif juridique pour faire appel de la décision», a-t-il tranché.

Fouzi Lekjaa a souligné que le Maroc demandera une procédure urgente pour traiter cet appel, rappelant que la Coupe d'Afrique des nations juniors, qualificative pour la Coupe du monde, se tiendra en Algérie. Et d’annoncer que les instances sportives internationales seront saisies si justice n’est pas rendue au Maroc.

Samedi, le jury disciplinaire de la CAF a décidé de ne pas sanctionner le Maroc pour sa non-participation au CHAN 2023, rejetant la demande de dommages et intérêts déposée par la Fédération algérienne de football. Le jury a également décidé de ne pas sanctionner la fédération algérienne et de se contenter d’un rappel à l’ordre suite au discours politique prononcé par Zwelivelile Mandela, petit-fils de Nelson Mandela, à l'ouverture du Championnat en Algérie.