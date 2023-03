Des fonds européens pour financer le tunnel Maroc-Espagne

Du nouveau dans le projet de relier l'Espagne et le Maroc par un tunnel souterrain. Selon des documents de la Société espagnole d'études sur les communications fixes à travers le détroit de Gibraltar S.A. (Secegsa), le financement de ce chantier sera assuré par des fonds de l’Union européenne, révèle OK Diario.

Le média rappelle que cet engagement de la part de l’UE intervient alors que les relations entre le royaume et le Parlement européen passent par une zone de forte turbulence, notamment après le vote, le 19 janvier, d’une résolution appelant à la libération des journalistes détenus au Maroc.

Pour sa part, le gouvernement espagnol a déjà consacré, dans la cadre de la loi de finances 2023, environ 750 000 euros au ministère des Transports pour la réalisation de la phase des études. Un projet confié à une société allemande, indique la même source.

Pour rappel la Déclaration conjointe publiée à l’issue de la réunion du Haut niveau entre le Maroc et l’Espagne, tenue les 1er et 2 février à Rabat, a souligné que «les deux Parties se sont également accordées sur le besoin de développer davantage la connectivité (infrastructures etc.) et faciliter la mobilité entre les deux pays. Dans ce sens, elles se félicitent de la signature des MOU dans le domaine des infrastructures et du transport visant à renforcer la coopération sectorielle».

Le chef du gouvernement marocain, Aziz Akhannouch a affirmé que le sommet «ouvre les perspectives de projets qui sont autant de leviers pour construire l’avenir, dont le projet de liaison fixe entre les deux pays, ce qui initiera probablement une véritable révolution à plusieurs niveaux».