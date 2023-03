Henri Matisse et Tanger au cœur d’une conférence à l’Académie du Royaume du Maroc

L’Institut académique des arts de l’Académie du royaume du Maroc consacre une conférence Henri Matisse et les inspirations artistiques que lui a apporté la ville de Tanger, dans le cadre d’une rencontre ce lundi 6 mars à 17h, au siège de l’institution. «Résonances de Tanger : Matisse au-delà de l’exotisme» sera présentée par le professeur Rémi Labrusse, directeur d’études à l’Ecole des hautes études en sciences sociales de Paris (EHESS), dans le cadre des conférences préparatoires pour le colloque international de l’Institut, et qui sera prévu en octobre prochain autour de «Henri Matisse et le Maroc : Un tournant et des résonances».

La conférence sera axée sur les «conditions historiques marquées par l’impérialisme colonial, particulièrement violentes politiquement et culturellement», a indiqué un communiqué parvenu à Yabiladi. Le chercheur analysera «comment Matisse était guidé, durant les deux séjours à Tanger en 1912 et 1913, par la volonté de trouver un lieu propice à la méditation esthétique, à sa pratique picturale et à faire passer dans sa peinture l’énergie qui émanait de personnes réelles : Zohra, Amido, le Rifain, etc.», a ajouté la même source.

Il sera enfin question de «montrer comment l’épreuve de Tanger» a continué à résonner dans l’œuvre de Matisse, pour le restant de sa vie.