8 mars : Jadara Foundation met à l’honneur le leadership féminin

Jadara Foundation a organisé, la semaine dernière à Casablanca, la 4e édition de Master Class «Her Day For Her», un évènement qui s’inscrit dans le cadre du programme de renforcement du leadership des boursières de la Fondation. Ce programme soutenu par plusieurs partenaires engagés vient enrichir le programme d’accompagnement de Jadara Foundation au service des boursiers et boursières, indique-t-elle dans un communiqué parvenu à notre rédaction ce lundi.

Ainsi 12 Marocains «aux parcours très variés mais avec une seule finalité ; celle d’inspirer les filles présentes», ont été sélectionnées pour leur engagement et leurs réalisations. Elles ont planché devant plus de 300 jeunes filles pour les inspirer par leur parcours et leur permettre de briser la partie endogène du plafond de verre qui paralyse beaucoup de filles et femmes dans notre pays.

«Inspirées, les participantes ont pu se convaincre que chacune d’elles peut apporter une contribution significative à la société, qui lui assure un épanouissement professionnel et personnel. En effet, que ce soit dans le business, l’ingénierie, le sport, l’art, la politique, la recherche scientifique, le droit, le médical, l’aviation civile, la haute administration, la femme marocaine a démontré ses capacités de leadership», ajoute le communiqué. «Les filles sont plus performantes à l’école. Pourtant, le taux d’emploi féminin est à peine de 20% et ne cesse de baisser au Maroc. Certes les causes sont multiples mais à notre niveau nous essayons d’aborder 2 causes : l’autocensure et l’absence de modèles inspirants», déclare Hamid Ben Elafdil président de Jadara Foundation, cité par le communiqué.

Le programme «Her Day For Her» a pour objectif de permettre à chacune des participantes de se projeter dans un avenir ou elle peut s’épanouir en s’inspirant d’une ou de plusieurs intervenantes. La fondation, depuis sa création en 2001, a milité pour que l’avenir des jeunes filles et garçons ne souffre de déterminismes sociaux, territoriaux ou de genre, note-t-elle. Et d’expliquer qu’à quelques jours de la Journée internationale des droits de la femme, Jadara Foundation a souhaité «démontrer qu’il est possible d’agir pour l’égalité des chances en matière d’éducation, d’accès à l’emploi et d’évolution professionnelle».