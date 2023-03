Belgique : Blessé à la veille du Mondial au Qatar, Tissoudali reprend les entraînements

En août dernier, l'international marocain et attaquant de KAA La Gantoise, Tarik Tissoudali a été victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit. Une blessure qui l’a privé de prendre part, avec l’équipe nationale du Maroc, au Mondial au Qatar.

Plus de six mois plus tard, l’international marocain a repris l'entraînement et travaille dur pour son retour, alors que son équipe a souffert de nombreuses blessures cette saison, rapporte la presse belge. Après sa grave blessure, il a fallu des mois de rééducation à Tissoudali, explique-t-on, en précisant que son retour sur le terrain prendra toutefois plus de temps.

«Il évolue bien et se sent très bien dans sa peau», a déclaré l’entraîneur de l’équipe, Hein Vanhaezebrouck. «Il a participé à l'entraînement, sans duels. A partir de la semaine prochaine, j'espère qu'il sera autorisé à jouer un peu en duel. Nous serons alors proches d'un éventuel retour», a-t-il ajouté. «Je suis fier de lui car ses tests ont été impressionnants. C'est un vrai professionnel et j’ai beaucoup d'appréciation pour lui et pour notre kiné», a conclu le sélectionneur.

Pour KAA La Gantoise mais aussi pour Tissoudali, son retour serait un «énorme coup de pouce», ajoute la même source.