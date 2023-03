Melilla : Le PP s’oppose à une loi car «empêchant les retours à chaud des migrants vers le Maroc»

Le député national du Parti populaire de Melilla, Fernando Gutiérrez Díaz de Otaz, a exprimé dimanche son opposition à la révision de la loi sur la sécurité citoyenne que le gouvernement envisage. Dans une déclaration reprise par la presse ibérique, l’élu a expliqué que cette révision «empêcherait l'expulsion rapide vers le Maroc» des migrants qui tentent «d'entrer irrégulièrement sur le territoire espagnol à travers les clôtures de Ceuta et Melilla».

Fernandez Gutierrez Diaz de Otazo, qui a participé samedi à une manifestation à Madrid contre cette loi, a mis en garde contre «les conséquences qui résulteraient d'un changement de loi pour des villes comme Ceuta et Melilla». «Nous soutenons les forces et corps de sécurité et nous nous opposons à une révision de la loi sur la sécurité citoyenne. Nous disons oui pour protéger les responsables de la sécurité dans l'exercice de leurs fonctions pour la défense de la sécurité de tous», a-t-il affirmé.

Pour l’élu, cet amendement vise «en plus d’éliminer les rejets à la frontière, faciliter l'enregistrement et la reproduction d'images des agents dans l'exercice de leurs fonctions et l'élimination de la possibilité d'effectuer des perquisitions à la recherche d'armes cachées par des criminels présumés». À cet égard, il a souligné que la modification de la loi sur la sécurité citoyenne est «une mauvaise proposition qui est sujette à un parti pris idéologique de gauche en faveur des criminels et nuit au personnel de sécurité».