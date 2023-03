Flambée des prix : Le MUR appelle à «assurer la protection du citoyen et préserver sa dignité»

Aous Remmal et Abderrahim Chikhi, respectivement nouveau et ancien présidents du MUR. / DR

Le Mouvement unicité et réforme (MUR), bras idéologique du PJD, a abordé la semaine dernière la flambée des prix qui touche certaines produits au Maroc et son impact sur le pouvoir d’achat. Dans un appel publié sur son site, le MUR a ainsi rappelé que la société marocaine «connait, depuis plus d’un an, un état de mécontentement et de ressentiment dû à la dégradation de la situation sociale résultant des prix élevés».

«Notre pays a récemment connu une forte augmentation des prix de la plupart des matières premières et nécessaires à la consommation quotidienne. Cela a conduit à un effondrement sévère du pouvoir d'achat de larges segments de Marocains», indique le mouvement, qui évoque «la baisse de l'indice de confiance des familles marocaines» du HCP. Le Mouvement, tout en suivant ces développements inquiétants avec un grand intérêt, réitère son appel à «la nécessité d'intervenir pour assurer la protection du citoyen et la préservation de sa dignité».

Le MUR a exprimé «sa profonde inquiétude face au manque de réponse institutionnelle efficace à cette crise sociale», et a considéré que les mesures prises par le gouvernement sont «insuffisantes pour convaincre et rassurer les citoyens sur l'ampleur d'une stabilité durable». Il dit «joindre sa voix à celles de toutes les forces sociétales, syndicales et politiques, appelant à la nécessité d'une intervention urgente pour rassurer la société, d'autant plus que nous sommes à la veille du mois sacré de Ramadan».

Dans ce sens, le mouvement appelle «les institutions constitutionnelles et les responsables concernés - chacun selon ses pouvoirs et responsabilités - à une intervention urgente dans le sens de dissiper l'inquiétude publique». Il plaide aussi, auprès des pouvoirs publics, pour «l’accélération de l'adoption et la mise en œuvre de mesures concrètes et efficaces» pour «arrêter la détérioration du pouvoir d'achat des citoyens et citoyennes et réduire les prix des carburants, que les spécialistes considèrent comme à l'origine de la plupart des hausses de prix des autres produits et matériaux».

Le MUR a également appelé à «la levée des restrictions et obstacles juridiques et administratifs qui empêchent les organisations de la société civile de jouer leur rôle efficace et symbiotique dans l'atténuation des crises sociales et l'assistance aux personnes touchées et dans le besoin».