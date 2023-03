Le chef des armées des Etats-Unis effectue une visite au Maroc

Le chef d’Etat-Major des Armées des Etats-Unis d’Amérique effectue une visite au Maroc. Le général Mark Milley, qui conduit une délégation militaire, a été reçu ce dimanche 5 mars par le ministre délégué chargé de l’Administration de la Défense Nationale, Abdellatif Loudiyi. Au cours de cet entretien, les deux responsables ont exprimé leur satisfaction quant au niveau d’excellence atteint par les relations séculaires d’amitié et de coopération, consolidées par un partenariat militaire stratégique régi par un important arsenal juridique, indique un communiqué de l’Etat-Major Général des Forces Armées Royales.

Pour rappel, le royaume et les Etats-Unis avaient signé un accord de coopération militaire d’une durée de dix ans, le 2 octobre 2020, à l’occasion de la visite à Rabat de l’ancien secrétaire américaine à la Défense, Mark Esper.

Abdellatif Loudiyi et Mark Milley ont passé aussi en revue «l’état de la coopération bilatérale dans le domaine de la défense et les possibilités de la renforcer davantage, les deux responsables ont salué les bilans positifs du Comité Consultatif de Défense et ont mis en exergue l’importance de l’exercice annuel combiné “African Lion” qui représente un levier majeur de réussite servant l’interopérabilité des forces armées», ajoute la même source.

Le général Mark Milley s’est entretenu ensuite avec l’inspecteur général des FAR et commandant la Zone Sud, le général Belkhir El Farouk. Au cours de leur entrevue, qui s’est déroulée en présence des chefs de Bureaux de l’Etat-Major Général des FAR, de hauts responsables militaires américains et de l’Ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique accrédité à Rabat, les deux responsables militaires ont exprimé leur satisfaction quant aux bilans positifs du Comité Consultatif de Défense, poursuit le communiqué.

La visite du général Mark Milley au Maroc est la première qu’il effectue en Afrique avec sa casquette de chef d’Etat-Major des armées des Etats-Unis. Les échanges entre militaires marocains et américains sont fréquents. En octobre, le général du Corps des Marines des Etats-Unis et chef du Commandement américain pour l'Afrique (AFRICOM), depuis août dernier, Michael Langley, s’est rendu au Maroc où il a eu des entretiens avec le général Belkhir El Farouk et Abdellatif Loudiyi. Trois semaines plus tard, c’était au tour de l’inspecteur général des FAR d’effectuer un déplacement de quelques jours aux Etats-Unis.

Mark Milley et Belkhir El Farouk se sont rencontrés, en septembre en Israël, dans le cadre d’une conférence sur la sécurité et la Défense. Les deux généraux ont assisté, à cette occasion, à un exercice militaire.