Une entreprise marocaine lance des guichets interactifs pour les contrats d'assurance

Des guichets automatiques externes ont été mis à la disposition du public au Maroc, offrant toutes les fonctionnalités nécessaires pour contracter ou renouveler des contrats d'assurance automobile, sans avoir besoin de passer par l'agence. Ces guichets automatiques permettent de déposer une demande de souscription ou de renouvellement de contrat, de régler la prime d'assurance par carte bancaire et d'imprimer l'attestation d'assurance certifiée, indique-t-on dans un communiqué de presse parvenu à Yabiladi.

Ces bornes interactives offrent également la possibilité de déposer une déclaration d'accident de la circulation ou de dégâts matériels des véhicules. Ce service est le résultat du travail d'une équipe d'entrepreneurs dans une entreprise marocaine spécialisée dans le domaine de la technologie financière et commerciale FinTech, «OnePay s.a», créée en 2020 par le Groupe Sispay.

«Cette jeune entreprise a réussi le développement de solutions informatiques intelligentes et la conception et production de guichets interactifs intégrant des télé-services innovants ouverts aux compagnies d'assurance, dont l’une d’entre elles offre déjà ces prestations à travers ces nouveaux guichets à Rabat, Casablanca, Marrakech, Agadir, Fès, Meknès, Oujda, Settat et Tanger», poursuit le communiqué. Ce guichet intelligent est ainsi disponible en plus de l'écran d'affichage interactif, de la carte de pointage bancaire, d'un double scanner textes et images, de la reconnaissance QR CODE du document et une caméra surveillance.

Bientôt ces guichets interactifs seront installés chez d’autres assureurs au Maroc et dans plusieurs pays africains.