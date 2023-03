Hausse des prix : Le gouvernement Akhannouch accuse les spéculateurs

Le ministre des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement a loué, ce jeudi 2 mars lors d’un point de presse, «les grands efforts» menés par le cabinet Akhannouch «pour faire baisser les prix».

«Le gouvernement a entrepris de grands efforts pour préserver le pouvoir d'achat des citoyens grâce à un ensemble de mesures qui ont maintenu les prix de nombreux produits, y compris par les procédures de surveillance quotidienne des marchés», a souligné Mustapha Baïtas en réponse aux questions de journalistes. Et d’affirmer que «le gouvernement continuera à assurer le suivi du chantier du contrôle des prix aux niveaux national et local, et suivre de près l'approvisionnement du marché national».

Le ministre Baïtas a attribué la flambée des prix constatée à ceux «qui spéculent sur ces produits, ce qui conduit à une hausse des prix. Les spéculateurs existent. Malheureusement on les connait et ils sont visibles et abusent de cette situation pour augmenter les prix». Le porte-parole a menacé de mesures de sanction contre les spéculateurs.

Pour rappel, le 9 février, le chef du gouvernement a annoncé des «baisses» des prix des tomates, «à partir des prochaines semaines, avec le retour des températures minimales à leur niveau normal». «La suspension de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les importations pour la viande bovine va permettre aux professionnels d’importer environ 30.000 têtes de vaches destinées à l’abattage durant le mois sacré du Ramadan. Ce qui va réduire la pression sur le cheptel et réduire le prix de vente de la viande rouge», avait indiqué Aziz Akhannouch dans une allocution devant les membres de son cabinet.