Maroc : Enaam Mayara élu à la tête de l'Assemblée parlementaire de la Méditerranée

Le président de la Chambre des Conseillers du Maroc, Enaam Mayara a été élu à l’unanimité, ce jeudi à Rabat, à la tête de l'Assemblée parlementaire de la Méditerranée (APM), pour les années 2024 et 2025. Cette élection est intervenue en marge de la 17e session plénière de l’APM, qui s’est tenue à Rabat, les 1er et 2 mars 2023, au siège de la Chambre des Conseillers, indique la chambre haute dans un communiqué. Investi par les pays du groupe du sud pour cette candidature, Enaam Mayara devient, à l’unanimité, le nouveau président de cette organisation, succédant ainsi au président sortant, le Portugais Pedro Antonio Roque.

Le communiqué rappelle que l’APM a été créée en 2005, à l’initiative des parlements issus des pays de la région euro-méditerranéenne. Depuis 2009, l’Assemblée dispose du statut d'observateur permanent à l'Assemblée générale des Nations unies.

L’APM œuvre principalement à la consolidation de la coopération politique, économique et sociale entre les pays membres, afin de trouver des solutions communes aux défis de la région euro-méditerranéenne et pays du Golf, dans l’objectif de créer un espace de paix et de progrès pour les peuples de ces pays.

Dans le cadre de ses missions, l’APM déploie ses travaux à travers trois commissions permanentes et tient son assemblée générale chaque année. Parmi ses leviers de coordination et d’action, la Présidence de l’APM dispose, dans le cadre de ses attributions, de la possibilité de constitution de missions territoriales, des groupes d’observation des élections, des commissions économiques pour le commerce et les investissements, de la plateforme académique et du Forum parlementaire pour la femme, conclut le communiqué.