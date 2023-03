Rallye Aïcha des Gazelles : GNV Cristal assurera le transfert des participantes de Sète à Tanger

La compagnie italienne de transport maritime GNV a annoncé, cette semaine, son soutien au Rallye Aïcha des Gazelles, en mettant à disposition des participantes, entre autres, le transfert vers et depuis le Maroc. «Le 4 mars, les 180 équipages prévus au départ du Rallye Aïcha des Gazelles 2023, embarqueront au port de Sète à bord du GNV Cristal, navire qui larguera ses amarres en direction de Tanger pour un rallye à travers les merveilles du désert marocain, et un parcours qui trouvera son point d’orgue avec l’arrivée des équipes sur la plage d’Essaouira le 18 mars», indique-t-elle dans un communiqué.

GNV s’est dite «heureuse d’accompagner les Gazelles depuis plusieurs années désormais», un rallye avec lequel «elle partage les valeurs de tolérance, de solidarité et de persévérance», poursuit la même source. Celle-ci rappelle que ce rallye 100% féminin, proposant une autre voie à la compétition mécanique, est «un vrai défi humain, où le but n’est pas d’arriver le plus vite, mais en parcourant le moins de kilomètres d’étapes en étapes». «Afin de corser encore plus le défi, les gazelles n’ont à leur disposition aucun moyen de communication ni de navigation par le biais d’outils modernes ; les cartes et les coordonnées géographiques sont les outils de rigueur», explique le communiqué.

La compagnie de navigation dit soutenir les gazelles dans leur aventure, en «offrant des traversées toujours en adéquation avec les dates du rallye et un accompagnement avant, pendant l’embarquement, et à bord lors des traversées aller et retour». Dans ce sens, «les équipes de GNV, mobilisées aussi bien à terre qu’à bord, font en sorte que ce premier pas à bord soit la première étape réussie et reposante du rallye». «Contribuer à cet événement est symbolique pour GNV, leader sur le marché du transport de passagers de l'Europe vers l'Afrique du Nord», conclut-on.