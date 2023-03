Rome : Abdellatif Ouahbi s’entretient avec le ministre italien de la Justice

Le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi a tenu, ce jeudi, une réunion bilatérale avec son homologue italien Carlo Nordio, au siège du ministère à Rome. Un communiqué du ministère de la Justice précise que la rencontre a été l'occasion pour le ministre d'informer son homologue italien de l'expérience marocaine dans le domaine de la justice et des avancées réalisées au Maroc, grâce à une série de réformes.

Abdellatif Ouahbi a également informé son homologue italien sur des projets de réforme entrepris par le gouvernement actuel en matière de législation, notamment au niveau des procédures civiles et pénales ainsi que la numérisation, les droits des femmes, les droits des enfants et d'autres domaines.

Selon la même source, les deux ministres sont revenus sur les bonnes relations entre les deux pays, ainsi que des moyens de renforcer et de développer la coopération conjointe et fructueuse entre le Maroc et l’Italie, dans les domaines des professions juridiques et de la justice. L'échange d'expertise et d'expériences au niveau des professions et de certains centres qui travaillent dans le domaine de la justice, en plus d'échanger des expériences dans les services numériques liés au secteur de la justice, ont également été abordés.