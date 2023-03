L’Union européenne appuie les grands chantiers de réforme du Maroc par 5,5 MMDH

Le Commissaire européen chargé du voisinage et de l’élargissement, Oliver Várhelyi et le ministre marocain délégué chargé du Budget, Fouzi Lekjaa ont signé, ce jeudi à Rabat, plusieurs programmes de coopération d’un montant total de 5,5 milliards dirhams (près de 500 millions d’euros) pour appuyer les grands chantiers de réforme du Royaume. «Le Maroc est et restera un partenaire essentiel pour l’Union européenne», a déclaré le Commissaire européen chargé du voisinage et de l’élargissement, cité par un communiqué de presse parvenu à Yabiladi.

Oliver Várhelyi a estimé que les cinq programmes appuient «les grandes priorités du pays que sont la protection sociale, la transition verte, l’accès au financement, l’administration publique et l’emploi des jeunes». «A cela s’ajoute un programme ambitieux en soutien à la stratégie nationale du Maroc pour la migration et la mobilité», a-t-il ajouté.

Les nouveaux engagements signés ce jeudi comprennent cinq programmes. Il s’agit d’un appui au renforcement de la protection sociale à travers le programme «KARAMA», d’un montant de 1,43 milliards de dirhams (130 millions d’euros), pour soutenir cette réforme.

Le programme «Terre Verte», d’un montant de 1.26 milliards de dirhams (115 millions d’euros), vise pour sa part à soutenir les aspects verts, inclusifs et innovants de deux stratégies nationales, en agriculture avec «Génération Green» et en foresterie avec «Forêts du Maroc», ainsi que l’amélioration de l’emploi décent, de l’entrepreneuriat «vert» et de la couverture sociale des travailleurs en zone rurale.

L’appui à la réforme de l’administration publique est concrétisé par un programme de 550 millions de dirhams (50 millions d’euros). Il s’agit aussi d’un appui à la gestion des migrations, avec un programme global de 1,67 milliards de dirhams (152 millions d’euros) pour renforcer la gestion des frontières du Maroc ainsi que l’intégration des migrants et des réfugiés, conformément à la Stratégie nationale d’immigration et d’asile (SNIA).

Enfin, un programme de 561 millions de dirhams (51 millions d’euros) viendra appuyer la Stratégie nationale marocaine pour l’inclusion financière, qui vise à accroître l’accès au financement pour les TPME et les start-ups et cible en particulier les populations vulnérables telles que les jeunes, les femmes et les personnes qui vivent dans les zones rurales.