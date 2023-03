Officialisation de l'Amazigh : L’Office des changes et l’IRCAM scellent un partenariat

Hassan Boulaknadal, DG de l'Office des changes et Ahmed Boukous, recteur de l’IRCAM, mardi à Rabat. / MAP

L’Office des changes et l’Institut royal de la culture amazighe (IRCAM) ont signé, mardi à Rabat, une convention de partenariat fixant les domaines et les modalités de coopération en matière de formation, de renforcement des compétences et d’appui technique nécessaires pour l’intégration de la langue amazighe au sein de l’Office. Paraphée par le directeur de l’Office, Hassan Boulaknadal, et le recteur de l’IRCAM, Ahmed Boukous, cette convention s’assigne pour objectif d’asseoir un cadre général de coopération entre les deux parties en vue de contribuer à la mise en œuvre du caractère officiel de l’Amazigh, conformément à la Constitution du Royaume et à la loi organique n° 26-16.

S’exprimant à cette occasion, Hassan Boulaknadal a souligné que la convention permettra à l’Office de bénéficier de l’expérience de l’IRCAM pour développer des mécanismes de communication avec ses usagers, y compris les Marocains résidant à l’étranger (MRE), pour leur faciliter l’accès à l’information dans la langue qu’ils maîtrisent. Pour sa part, Ahmed Boukous a mis en exergue l’importance de cette convention qui définit un plan d’actions permettant aux deux institutions de répondre aux besoins d’une catégorie d’usagers qui parlent l’Amazighe et qui souhaitent obtenir des informations relevant du domaine des changes et du transfert d’argent.

Il a, par la même occasion, fait savoir que les problèmes techniques soulevés concernent principalement la traduction de certains documents administratifs nécessaires aux usagers, faisant part de la disposition de l’IRCAM à mettre son expertise dans les domaines de la langue et de la culture amazighes ainsi que celui de la traduction au service du renforcement du caractère officiel l’Amazigh.

La signature de cette convention traduit la volonté partagée de l’IRCAM et de l’Office des Changes d’instaurer un partenariat sur la base d’une coopération effective visant l’intégration de la langue amazighe au sein de l’administration, de manière à contribuer à l’amélioration de la qualité des services rendus aux usagers. En vertu de cette convention, les deux parties s’engagent à conjuguer leurs efforts pour mettre en place un plan d’action commun dans le but d’introduire la langue amazighe dans les différents supports d’information et de communication réalisés par l’Office des changes.