Le Maroc pourrait commander des avions F-16I Sufa auprès d’Israël

Un média hébreu fait état de «pourparlers pour la vente d’un escadron d’avions de chasse israéliens modernes F-16I Sufa à l’armée de l’air marocaine». Une annonce qui intervient une semaine après la visite au royaume effectuée par le chef de l'armée de l'air israélienne, le général Tomer Bar. Il s'était rendu à la base de Ben Guerir et a inspecté les escadrilles de drones et d’avions de chasse des Forces armées royales (FAR).

La même source précise que Israël «ne met pas sur le marché des systèmes qu’il a entièrement mis au point et qui recèlent des secrets de conception». Pour rappel, Rabat et Tel-Aviv avait signé, en novembre 2021, un accord de coopération qui intègre tous les domaines militaires.

«Le F-16I SUFA est une version qui a été spécifiquement produite pour l’armée de l’air israélienne. Elle a nécessité d’importants changements dans le corps de l’avion (…) Le plus important au final, ce sont les munitions israéliennes que l’avion peut lancer, comme les missiles Python 5 et le missile de croisière "Delilah", que le Maroc souhaite acquérir depuis le début des échanges entre les deux pays», souligne le média Israel Magazine. Israël possède environ 102 avions F-16I Sufa.