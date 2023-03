Kenya : Le président Ruto reçoit le nouvel «ambassadeur de la RASD»

La visite, effectuée la semaine dernière en Algérie, par le président du Parlement kenyan, Moses Wetangula, un partisan du Polisario, commence à porter ses fruits. En témoigne l’audience qu’a accordée, ce mercredi 1er mars, le président William Ruto au nouvel «ambassadeur de la RASD» au Kenya, Mohamed Limam.

Le poste était vacant depuis le départ, en octobre dernier, de Khaled El Abyed qui a eu droit à une entrevue avec Ruto. A cette occasion, le chef d’Etat «s'est engagé à intensifier le partenariat dans la pêche, l'exploitation minière, l'agriculture et le tourisme» entre son pays et la «RASD».

At @StateHouseKenya, Nairobi, received credentials from newly-appointed Ambassadors Wael Nasreldin Attiya (Egypt), Ali Ami Mohamed Limam (Sahrawi Arab Democratic Republic), Savvas Vladimirou (Cyprus) and Ruzaimi bin Mohamad (Malaysia). pic.twitter.com/eIQOlpPHFJ