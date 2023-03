DIFF : «Shakespeare à Casablanca» de Sonia Terrab représente le Maroc à Dublin

Le film documentaire «Shakespeare à Casablanca/Shakespeare al Bidaoui» de la réalisatrice marocaine Sonia Terrab est projeté à la première édition du Festival international du film de Dublin (DIFF, du 24 février au 4 mars 2023), dans la section World Cinema. Cet évènement nouvellement créé devient désormais un rendez-vous prestigieux et incontournable en Irlande et dans le monde. Sorti en 2017, l’opus de Sonia Terrab a déjà été montré dans le cadre de plusieurs festivals et a gagné des prix.

L’histoire se passe à Casablanca, où une jeune troupe de théâtre prépare «Songe d’une nuit d’été» de Wiliam Shakespeare. Elle en profite pour «se questionner et questionner toute la ville sur l’Amour et son langage…», constituant ainsi un «portrait vivant, plein d’humour et d’espoir de Casablanca la mal-aimée, portée par une jeunesse arabe inspirée».

Avec Jouk Attamatil Al Bidaoui/Kabaret Cheikhates, le film est une production Ali’n & 2M. Il a déjà été sélectionné au Panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen Orient à Paris (2017), au Festival international des films de Femmes de Salé (2017), au Festival oriental du film de Genève (2017), puis il a reçu le prix du meilleur documentaire au Silicon Valley African Film Festival (2017).

Au Saratov Sufferings International Film Festival (2017), le documentaire a obtenu une mention spéciale du jury, avant d’être Award Winner à l’Istanbul International Architectural and Urban Films Festival (2017).