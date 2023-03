Maroc : L’Institut œcuménique Al Mowafaqa fête ses dix ans

L’Institut œcuménique d’études théologiques Al Mowafaqa de Rabat tiendra un colloque de deux journées, les 16 et 17 mars, centré sur les minorités religieuses en Afrique méditerranéenne et subsaharienne. Les interventions au programme s’axeront sur le prisme historique, le fait religieux et le référentiel théologique. Elles connaîtront la participation de membres fondateurs de la structure, d’universitaires, de partenaires publics et académiques, indique un communiqué parvenu à Yabiladi. L’idée sera notamment de questionner le fait d’être minoritaire, en tant que chrétien installé au Maroc, musulman vivant au Cameroun, ou juifs d’origine maghrébine.

Ainsi, les panels «croiseront points de vue et disciplines scientifiques», entre anthropologie, sciences politiques, géographie, histoire et mystique. «A partir de trajectoires de minorités religieuses, le colloque s’attachera à explorer les représentations vécues et les constructions d’expériences culturelles et spirituelles mises en œuvre en Afrique méditerranéenne et subsaharienne», ajoute la même source.

Ce colloque se tient avec la collaboration de la Faculté de théologie protestante de l’Université de Strasbourg et l’Institut catholique de Paris, l’Université catholique d’Afrique centrale, Dar El Hadith El Hassania, l’Université Mohammed Ier d’Oujda, l’Institut de recherche pour le développement et l’USAID.