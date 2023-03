Casablanca : L’Association marocaine de la musique andalouse tient un concert au féminin

L'Association marocaine de la musique andalouse (AMMA) tiendra, mercredi 15 mars 2023 à Casablanca, une manifestation musico-culturelle pour mettre en lumière «l'identité marocaine plurielle sous ses facettes arabo-judéo-amazighe». Ce concert sera marqué par la prestation de la troupe de Hadra Chefchaouniya de Khayra Afazaz, ainsi que de l’orchestre andalou de Fès, dirigé par maître Mohammed Briouel, avec les artistes solistes Françoise-Flore Atlan, Mor Karbasi, Chaimaa Imrane et Fedwa Tadist. Au menu, les spectateurs apprécieront de la musique andalouse, du melhoun, du chant amazigh et judéo-marocain.

«Cette manifestation culturelle s’inscrit dans la droite lignée de l’engagement de l’AMMA qui, depuis sa création, œuvre en faveur de la sauvegarde et de la promotion du patrimoine musical andalou, en organisant des rencontres artistiques qui prônent le dialogue des cultures et des religions, entre les différentes civilisations», a indiqué un communiqué parvenu à Yabiladi. La structure œuvre ainsi à «impulser une dynamique vertueuse visant à créer des passerelles culturelles entre le Maroc et le reste du monde, particulièrement grâce à la musique» en tant que langage universel.